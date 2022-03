Herec Sean Penn išiel peši až k poľským hraniciam: Odkaz Amerike po odchode z Ukrajiny

Ako uvádza portál televízie CNN, pri odchode za sebou nechali aj auto a k hranici s Poľskom kráčali pre nekonečné rady vozidiel peši. Za sebou ťahali iba batožinu. "Ja a dvaja kolegovia sme kráčali kilometre po poľskú hranicu po tom, čo sme nechali naše auto na okraji cesty. V skoro všetkých autách na tejto fotke sú len ženy a deti. Väčšina bez batožiny a s autom ako ich jedinou cennosťou," napísal herec na sociálnej sieti.

"Prezident Zelenskyj a Ukrajinci sa stali historickými symbolmi odvahy a zásad. Ak ich necháme bojovať samých, naša americká duša je stratená," napísal Sean Penn, ktorý na Ukrajine dokumentoval ruskú inváziu.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH