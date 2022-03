Učiteľ z Ukrajiny je pripravený brániť vlasť: 81-ročný Pjotr sa chystá na Rusov, tvrdý odkaz!

Ukrajinský učiteľ je jedným z tých, ktorí sú ochotní položiť za vlasť aj život. Svoju dedinu menom Gorenka chce brániť, kým sa bude dať. Vojakov sa nebojí, Rusko totiž už jeho dedinu bombardovalo a zničilo niekoľko domov, píše The Sydney Morning Herald. Dom, ktorý budoval 30 rokov, je poškodený po výbuchu a Pjotr nemal elektrinu niekoľko dní.

Pjotr Vyerko is 81 years old. He has taken up arms and vows to defend his home from Russia's invasion to the very end. pic.twitter.com/EkqERlgg4S