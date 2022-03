Autor najznámejšej fotky z vojny na Ukrajine neskrýva rozčarovanie: Nenávidená za to, že bola obeťou!

Bolo piatkové ráno 25. februára, keď fotografiu s tvárou učiteľky Oleny Kurilo na titulkách novín uzrel celý svet. Hlava 50-tničky bola pokrytá obväzmi, jej vlasy, nos a líca zamazané krvou.

Strašný záber bol vytvorený v deň, keď Putin vstúpil na Ukrajinu, informuje portál Independent. Olena sa zranila pri útoku v Charkovskej oblasti a bola jednou z prvých osôb, ktoré fotograf Wolfgang Schwan z USA uvidel, keď prišiel na miesto. „Kráčala s natiahnutými rukami, veľmi dezorientovaná. Odfotili sme ju, kým sme sa pýtali na jej meno. Kolega ťukal do Prekladača Google, pokúšajúc sa s ňou komunikovať," uviedol Schwan, ktorý je odvtedy v kontakte s jej dcérou.

Olena po strašnej skúsenosti čelila klamstvám ruských trollov, ktorí ju obviňovali, že je len herečka a fotka vlastne vznikla v minulosti.

„Nielenže je tvárou zverstiev, ktoré sa dejú vo vojne civilistom, ale teraz bola vrhnutá do stredu propagandistickej vlny a je nenávidená za to, že bola obeťou. Stále to všetko spracovávam,“ hovorí Schwan, ktorý pri fotení netušil, že záber bude mať taký vplyv. „Dúfam, že to pomôže upriamiť pozornosť na následky vojny. Civilisti sú často tými, ktorí trpia najviac. Toto sa deje, keď niekto napadne druhú krajinu," dodal Schwan, ktorý prišiel na Ukrajinu v januári.