Olena sa stala tvárou vojny na Ukrajine: Zvrátené počínanie! Učiteľka musí obhajovať pravdivosť vlastného nešťastia

Ukrajinka, ktorej zakrvavená tvár sa stala obrazom vojny, bola donútená brániť sa po tom, čo ju trollovia z Ruska začali obviňovať z toho, že je herečka a jej zranenia sú falošné.

V nervydrásajúcej životnej situácii musí obhajovať vlastné nešťastie! Učiteľku Olenu Kurilo odfotili na začiatku vojny pred jej zničeným domovom. Silná fotografia ukazuje hrôzu krvavého konfliktu na Ukrajine. Žena sa však krátko na to stala terčom ruských internetových trollov, ktorých tvrdenia vyvracia v novom videu. Jej zranenia sú stále viditeľné...

"Som obeťou raketového útoku. Som reálna osoba. Mnohí neveria v realitu toho, čo sa deje. Myslia si, že to bolo nafingované kvôli falošným správam. Aby som dokázala, že je to pravda, prosím, pozrite sa, toto sú reálne jazvy, reálne zranenia. Toto zostalo z môjho oka. Nevidím naň. Udrelo mi doň množstvo malých úlomkov. Dúfam, že sa mi zrak vráti a všetko bude v poriadku," cituje Olenu portál Daily Mail. Kvôli bombardovaniu nemohla nájsť nemocnicu, ktorá by ju dostatočne preliečila. "Svoju krajinu veľmi milujem, fakt, že hovorím po rusky a viem veľmi dobre ukrajinsky, znamená len to, že ma môže počuť a rozumieť mi viac ľudí. Milujem Ukrajinu a nechcem vojnu," dodáva.

Olenina dcéra Ekaterina (27) sa obrátila na ľudí, aby prestali rozširovať lži o jej matke, ktorá má zranené oči od úlomkov skla po tom, čo ruská raketa dopadla na bytový dom v charkovskej oblasti, kde žila. Mnohí ľudia posielajú jej dcére príspevky s rôznymi verziami nepravdivej správy, že jej mama je údajná herečka a video explózie či zakrvavené fotky sú z Donbasu z roku 2014. Bolo tu aj falošné tvrdenie, že fotka jej mamy je z výbuchu plynu v Rusku v roku 2018. A krv, ktorá stekala z tváre jej mamy je vlastne šťava z granátového jablka...

Vážení čitatelia, nasledujúce video ukazuje obsah, ktorý môže byť nevhodný pre slabšie povahy!