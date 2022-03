Boxerskí šampióni bránia Kyjev so zbraňami v rukách: Silný odkaz od matky Kličkovej dcérky

Americká herečka Hayden Panettiere (32) potvrdila, že dcérka Kaya Evdokia Kličko (7) je v bezpečí a nie je na Ukrajine. Práve tam sa však nachádza jej slávny otec Vladimir Kličko (45), ktorý sa spolu s bratom stavia na odpor Rusom.

Hviezda seriálu Nashville potvrdila, že je dcérka v bezpečí ešte v piatok, keď na Instagrame komentovala vlastný príspevok o humanitárnej kríze, píše portál People. Herečka má Kayu s bývalým snúbencom Vladimirom Kličkom, ktorý pochádza z Ukrajiny. Jeho brat Vitalij je starostom Kyjeva.

"Osobne som bola svedkom sily Ukrajincov, ktorí tvrdo bojovali za svoju nezávislosť a celé roky pokračovali v obrane ich krajiny. Táto hrozivá chvíľa v histórii zanecháva strašnú správu: správu, že v tento deň a v týchto časoch, v roku 2022, je v poriadku porušiť práva slobodných ľudí a dovoliť samovládcom ako Putin brať si, čo chcú. Modlím sa za moju rodinu a priateľov, ktorí sú tam a každého, kto bojuje. Prajem si, aby ste mali viac podpory a bojovala som tam po vašom boku aj ja," napísala na Instagrame herečka.

Kličkovci bránia Kyjev



Bývalí ukrajinskí profesionálni boxeri Vitalij a Vladimir Kličkovci chránia domovinu pred ruskou inváziou so zbraňou v ruke. Niekdajší majstri sveta v superťažkej hmotnostnej kategórii a členovia Siene slávy sú odhodlaní brániť Kyjev, ktorého starosta je od roku 2014 starší zo slávnej bratskej dvojice Vitalij.

Rusko spustilo inváziu vo štvrtok. "Už teraz je to krvavá vojna. Nemám na výber, musím to urobiť. Budem bojovať," vyhlásil 50-ročný Vitalij Kličko v relácii televízie ITV "Dobré ráno Británia" ešte 25. februára. Jeho o päť rokov mladší brat sa už začiatkom februára v Kyjeve prihlásil do ukrajinskej záložnej armády. "Ruský prezident Vladimir Putin používa vojnovú rétoriku a netají sa ambíciou zničiť ukrajinský štát a zvrchovanosť jeho národa. Za slovami nasledujú rakety a tanky. Prišli k nám deštrukcia a smrť. Budeme sa brániť celou našou silou a budeme bojovať za slobodu a demokraciu," napísal Vladimir Kličko na sociálnej sieti Linkedin.