Vietor nabral na sile aj u našich susedov: Pustošenie domov, v Krakove zhodil žeriav

Kým na Slovensku to len začne, vietor silne lomcuje susedným Poľskom! Jedna osoba zahynula a 340 000 domácností v Poľsku postihli výpadky elektriny v dôsledku víchrice, ktorá krajinu zasiahla vo štvrtok. TASR o tom získala informácie z webovej stránky rozhlasovej stanice RMF24.

O život prišiel približne 70-ročný muž po tom, čo na auto, ktoré šoféroval, spadol strom. Muž bol na mieste mŕtvy. Na západe krajiny majú nárazy vetra dosiahnuť rýchlosť až 120 kilometrov za hodinu, v strede Poľska 110 kilometrov za hodinu. Víchricu sprevádza na viacerých miestach dážď a v horských oblastiach aj sneženie. Meteorológovia varujú pred nepriaznivým počasím na celom území Poľska. Najhoršia situácia je vo Veľkopoľskom, Západopomoranskom, Lubuskom a Dolnosliezskom vojvodstve.

V obci Dobrzyca vo Veľkopoľskom vojvodstve vietor vážne poškodil strechy na 30 domoch. Na jednom dome sa zrútila aj stena, záchranné zložky odtiaľ museli evakuovať jednu staršiu ženu. Na diaľnici pri Drzonówe na západe Poľska vietor vytlačil dodávku zo svojho jazdného pruhu. Vozidlo prerazilo zvodidlá a následne sa prevrátilo v protismere. Pri Legnici sa prevrátil kamión s prívesom. V Lodžskom vojvodstve prevrátil vietor najmenej šesť nákladných áut. Veterné počasie má v Poľsku trvať až do soboty.

Looks like that a #tornado occured in #Poland with the cold front in association with #StormDudley. roofs are gone and even walls collapsed. In the next hours we'll see if there were more tornadoes last night.

Friday a new strong #storm system is approaching #Germany https://t.co/xH757Qw2mO