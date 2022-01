Hromadná nehoda u našich susedov: Na diaľnici sa zrazilo až 40 áut!

Na diaľnici D5 sa pri Žebráku na Berounsku zrazili štyri desiatky áut. Hromadná nehoda sa stala na 33. kilometri v smere na Prahu. Najmenej päť ľudí je zranených. Na mieste zasahujú záchranári.

Podľa hovorkyne stredočeskej záchranky Petry Homolovej je na mieste zatiaľ päť zranených, dvaja boli zakliesnení. "Troch ľahko zranených sme odviezli do horovickej nemocnice na chirurgiu, dvoch so stredne ťažkým zranením letecky prevezieme do Prahy, pretože pozemná cesta je teraz uzavretá," povedala ČTK Homolová.

D5 je v mieste nehody neprejazdná v smere na Prahu. Havarované vozidlá zaberajú zhruba 150-metrový úsek diaľnice. Polícia odkláňa dopravu. Záchranári aktivovali traumaplán pre prípad, že by bolo viac zranených. "Na miesto vycestovali jednotky HZS Beroun a Hořovice a SDH Komárov a Zdice. Zároveň boli o spoluprácu požiadaní hasiči z Plzeňského kraja," informovali stredočeskí hasiči na twitteri.