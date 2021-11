Tomáš dal výpoveď, aby spoznával nové krajiny: Ako som precestoval svet počas pandémie

Chcel vidieť viac, zapáčilo sa mu to tak, že na návrat domov nepomýšľa. Tomáš Hromják (34) sa na cestu okolo sveta vydal ešte v roku 2019 a spoznávaním našej planéty plánoval stráviť celý rok.

Pandémia však všetko zmenila. Po tom, ako kvôli zúriacemu covidu na viac ako sedem mesiacov uviazol v južnom Pacifiku, sa rozhodol zatiaľ do Európy nevrátiť a pokračovať v nečakanom dobrodružstve. Unikátnu cestu Košičana si dokonca všimli aj v CNN a americkej televízii. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tomáš (34) odštartoval cestu na jeseň 2019 v Japonsku. Na Tonge, súostroví v Tichom oceáne, plánoval v marci 2020 stráviť len 15 dní, nakoniec ich bolo až 222. Najbližšie spojenie so svetom, Nový Zéland, sa totiž prakticky úplne uzavrel. Okrem fotografovania a bádania si našiel prácu pre tongské ministerstvo turizmu.

Hoci naokolo zúrila pandémia, rozhodol sa cestu okolo sveta neukončiť: „Zo začiatku som očakával, že to nepotrvá dlho. Neskôr, keď som dostával informácie o situácii v Európe, tak som si to osobne vyhodnotil ako najlepšie rozhodnutie, ostať na Tonge. Bola to jedinečná príležitosť spoznať neznámu krajinu a taktiež tam nebol žiaden koronavírus.“ Opustiť súostrovie sa mu podarilo v októbri 2020.

Odletel do Los Angeles a následne cez Houston až do Mexika. Chcel si pocestovať a ochutnať latinskoamerický štýl života. „Koncom marca v Čile sa začali všetky regióny prepadávať do karanténnej úrovne. V praxi to znamenalo, že som mal len 4 hodiny týždenne na pobyt vonku, aj to len na nákup. Okrem toho vláda ohlásila uzatvorenie hraníc od 1. apríla, čo nebol žiaden vtip,“ vraví.

Malo to však aj svetlé stránky - prázdne národné parky. „Bolo jednoduchšie zahliadnuť zvieratá, či už krokodíly a kajmany, mnohé druhy opíc, harpyu pralesnú a quetzala, hady, leňochody, leguány alebo tapíry,“ vraví. Podľa neho je pandémia dôvodom, prečo svoju cestu predĺžil. „Je to unikátna šanca fotograficky zdokumentovať svet a príbehy v trošku iných časoch,“ dodáva Tomáš, ktorý premýšľa nad výstavou.



