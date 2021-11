Jedno z najobľúbenejších miest Slovenska nemá na jeseň konkurenciu: Tie farby! Po tomto si ho zapíšete na cestovateľský zoznam aj vy

Miesto, ktoré musíte navštíviť! Aj tak sa dá charakterizovať jedna z najobľúbenejších destinácií pre fotografov na jeseň - Súľovské skaly.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Fotograf Martin z Hike the World strávil jeden jesenný víkend na Súľovských skalách. Za 3 dni stihol zažiť dva západy slnka a dva mrazivé východy slnka. Krásy tejto časti Slovenska zachytil na videu, ktoré možno priláka do našej prírody aj množstvo nováčikov, ktorí doposiaľ turistike neprišli na chuť. Kto by predsa odolal pestrým farbám jesene?