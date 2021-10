Bizarný nápad youtubera zo Slovenska! Dávid sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov, toto by ste ale netipovali

Youtuber Dávid Dobrík, ktorý je pôvodom zo Slovenska, vytvoril svoj vlastný rekord po tom, čo spolupracoval na tvorbe najväčšieho vankúša s jeho podobizňou.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Dobrík, ktorý je známy rôznymi výstrelkami s kamarátmi pre svoj kanál na platforme YouTube, sa tentoraz podieľal na vytvorení nového svetového rekordu. Po tom, čo spojil sily so spoločnosťou That Pillow Guy, Dobríka čoskoro vítal obrovský vankúš s jeho podobizňou a celou postavou. Teraz tak vlastní najväčší vankúš tohto druhu na svete, 25. októbra sa tým takpovediac zapísal do histórie. "Je to prvý raz, čo sa dostanem do Guinnessovej knihy rekordov," uviedol vo videu na sociálnych sieťach pred zápisom Dobrík.

Na ceste do zariadenia v Chicagu, kde bol vankúš umiestnený, sa stretol s oficiálnym porotcom Guinnessovej knihy rekordov a po jeho posúdení má teraz rekord za najväčší vankúš (celého tela) v histórii. Ani zďaleka sa to však nepribližuje k rekordu pre celkovo najväčší vankúš sveta. Ako píše portál Dexerto.com, rekord z roku 2014 stále patrí spoločnosti Sinomax v Číne. Vytvorili vankúš, ktorý meral 18,59 m x 26,64 m. Ten Dobríkov má niečo vyše 18 m na výšku.