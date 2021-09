Po návrate zo Slovenska zamieril pápež do baziliky v centre Ríma: Srdečné pozdravy veriacim! Takto jeho návštevu zachytil čitateľ

Pápež František sa v stredu popoludní po návšteve Budapešti a Slovenska vrátil späť do Ríma. Počas letu v súlade so zvykom pozdravil prezidentov prelietaných krajín. Okrem rozlúčkového telegramu slovenskej hlave štátu zaslal telegramy prezidentom Maďarska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a Talianska.

Po prílete na rímske letisko Ciampino sa pápež tradične zastavil v mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore v centre Ríma, kde sa v krátkej modlitbe pred obrazom Presvätej Bohorodičky "Salus populi romani" poďakoval Panne Márii za ochranu počas apoštolskej cesty. Príchod Svätého Otca do baziliky nakrútil aj čitateľ, ktorý sa tam práve nachádzal.

"Prišiel sa o 16:00 poďakovať do baziliky Santa Maria Maggiore k milostivému obrazu Panny Márie Snežnej," uviedol čitateľ s tým, že keďže žije v Ríme a nepodarilo sa mu ísť do Šaštína, chcel ho pozdraviť aspoň takto a ihneď po návrate do Ríma. Pápež priniesol kyticu a pri príchode i odchode s úsmevom zdravil veriacich. Následne sa vrátil do Vatikánu.

Pastoračná návšteva pápeža Františka na Slovensku sa skončila v stredu popoludní po štyroch dňoch, počas ktorých absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu, zástupcami náboženských obcí, ako aj židovskej či rómskej komunity.