Astrobiologička Michaela Musilová na Slovensku pôsobí ako hosťujúca profesorka na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V zahraničí však organizuje a vedie simulované misie na Mesiac a Mars v spolupráci s NASA, ESA a ďalšími vesmírnymi organizáciami z celého sveta.

Slovenka, ktorá sa nachádza v užšom výbere na let okolo Mesiaca japonského miliardára, výsledky výberového konania zatiaľ nepozná, pretože organizátor súťaže sa v súvislosti s nimi odmlčal od začiatku mája. "Odvtedy nemám ja a podľa mojich informácií ani nikto iný informácie. Uvidíme, či niečo z toho bude. Mám z toho zlý pocit, keďže sa takto odmlčali," uviedla pre TASR nedávno Musilová.

Do projektu dearMoon sa prihlásila, pretože ako Slovenka má skoro neexistujúce možnosti na to, aby sa mohla dostať do vesmíru. "Slovensko ešte stále nie je súčasťou Európskej vesmírnej agentúry (ESA) ani jej pridruženým štátom. Ak všetko pôjde, ako má, tak koncom roka 2022 by sme sa mohli stať pridruženým členom a až potom sa budeme môcť hlásiť do astronautského výberu," vysvetlila.

Riaditeľka stanice HI-SEAS na Havaji

Počas augusta absolvuje slovenská astrobiologička a riaditeľka vesmírnej stanice HI-SEAS simulovanú marťanskú misiu na Havaji. "Čo je lepšie ako byť späť na Marse? Byť tu s úžasnou posádkou. Posledné dni sme si poriadne užili. Nemôžem uveriť, že sme takmer v polovici misie," napísala na sociálnych sieťach a zverejnila niekoľko fotiek z prvých výstupov do vesmíru jej posádky. "Každý bol zaneprázdnený svojimi výskumnými projektami a prispôsobovaniu sa nášmu marťanskému spôsobu života. Mojou obľúbenou časťou je spoznávanie členov posádky, najmä ich príbehov o tom, čo ich v živote poháňa a čo ich dostalo až sem - na Mars," uviedla slovenská astrobiologička.