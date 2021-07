Požiare v tureckom letovisku dali zabrať mnohým slovenským dovolenkárom: Zábery ničivého pekla!

Najmenej traja ľudia zahynuli a desiatky ďalších skončili v nemocnici pre lesné požiare v južnom Turecku, ktoré sa šírili vďaka silnému vetru. Požiar vypukol v stredu pri stredomorskom meste Manavgat v turistami obľúbenej provincii Antalya.

Hasičov však zamestnával aj požiar, ktorý sa rozhorel vo štvrtok ráno zhruba 50 kilometrov severne v okrese Akseki. Úrady pre požiar evakuovali takmer 20 mestských častí alebo dedín. Medzi tromi mŕtvymi je aj 82-ročný muž z mestskej časti Kepezbeleni v Akseki, kde oheň spálil okolo 80 % domov, povedal pre agentúru Anadolu okresný guvernér Volkan Hulur. Turecký úrad pre katastrofy a mimoriadne situácie (AFAD) informoval, že spolu s tromi mŕtvymi požiare postihli aj najmenej 112 ľudí. Z nich 58 hospitalizovali, najmä pre nadýchanie sa dymu. Úrady tiež zachránili 10 ľudí, ktorí uviazli v reštaurácii pri priehrade pri Akseki.

AFAD uviedol, žeBližšie to však nešpecifikoval. „V danom momente nehrozí žiadne bezprostredné ohrozenie osídlenia ani života, ale v nasledujúcich hodinách, ak vietor zmení smer, budeme musieť urobiť ďalšie opatrenia,“ povedal Pakdemirli novinárom v rezortnom meste. V okolí požiarom zasiahnutých miest sa nachádzali viacerí čitatelia Nového Času. Do redakcie poslali fotografie a svedectvá, z ktorých naskakuje husia koža."Ráno okolo 10 sme spozorovali žltý mrak.Išli sme aj my a vtedy sme spozorovali jeden požiar čelom k hotelu a druhý vedľa, v meste. Požiar v meste nebol taký rozsiahly ako ten na fotkách, ktorý sa šíril po lúkach no zasiahol aj domy.Požiar na fotkách sa však stále približoval smerom k hotelu, kde sme bývali a o 4 poobede na nás začal padať biely popol a cítili sme silný dym. Ulice boli prázdne, obchody čiastočne uzatvorené," napísala Novému Času čitateľka Sara.

"Momentálne tu lieta desiatka vrtuľníkov, ktoré sa snažia dostať situáciu pod kontrolu, teraz sa k nim pripojili aj dve lietadlá.Vyzerá to tak, že celé Side je pod hustým dymom a smerom na východ od Side je to zatiaľ v poriadku," opísal štvrtkovú situáciu ďalší čitateľ.



Hasiči tiež bojovali s požiarmi v ďalších častiach Turecka. Jeden z nich si vynútil dočasné uzatvorenie diaľnice medzi mestami Mersin a Antalya, informuje Anadolu. Lesné požiare sú v oblastiach Turecka pri Stredozemnom a Egejskom mori počas suchého leta bežné, niektoré však úrady pripisujú aj podpaľačom.