Sputnik V má putovať na Balkán či do Argentíny: Zahraničné médiá o darovaní vakcíny zo Slovenska

Slovensko predá alebo daruje 160 000 dávok vakcíny Sputnik V. Pôjde predovšetkým o krajiny západného Balkánu. Do utorka využilo možnosť prihlásiť sa na očkovanie touto neregistrovanou vakcínou na Slovensku 14 214 ľudí. Zaočkovať sa ňou dalo 8004 osôb.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

O návrhu predaja a darovania vakcíny Sputnik V formou bilaterálných dohôd s tretími krajinami rozhodla v stredu na svojom zasadnutí vláda SR. "Vzhľadom na stále pretrvávajúcu vážnosť epidemiologickej situácie a potrebu vzájomnej kooperácie medzi krajinami s cieľom spomalenia šírenia ochorenia COVID-19 navrhujeme darovať určitý počet vakcín Sputnik V krajinám západného Balkánu v rámci materiálnej pomoci. Zároveň navrhujeme ponúknuť v nadväznosti na záujem tretích krajín ďalšie vakcíny na predaj, a tak prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa - zníženia dôsledkov pandémie," uvádza sa v schválenom materiáli.

Záujem o darovanie vakcíny má Bosna a Hercegovina, ďalej Severné Macedónsko či Albánsko. Záujem o kúpu alebo darovanie vakcín v podobe medzištátnej zmluvy prejavila aj Čierna Hora.

Problémy v jednej z prevádzok

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že pri skúmaní výroby ruských vakcín Sputnik V sa zistili problémy v jednej prevádzke, kde sa očkovacou látkou plnia liekovky. Informovala o tom agentúra Reuters. Prípadu sa v osobitnom článku spolu s darovaním vakcín zo Slovenska venoval aj britský denník The Guardian.

Spomínané problémy sa týkajú závodu spoločnosti Farmstandart-UfaVITA z Baškirsku, jedného zo štyroch, ktorý preskúmali členovia expertnej skupiny WHO. Reuters poznamenal, že tím WHO zverejnil pripomienky len k výrobnému procesu. Farmaceutická spoločnosť Farmstandart-UfaVITA vo svojom vyhlásení k stanovisku WHO ubezpečila,ale súvisia najmä s ochranou životného prostredia a monitorovaním emisií. Viac sa dočítate TU