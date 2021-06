Vždy pozitívne naladená lekárka sa v prvej vlne pandémie vrátila z Afriky, aby pomáhala Slovákom s covidom. Monika Paločková pred návratom pôsobila v najväčšom slume v kenskom meste Nairobi.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Som lekárka a vo svete je emergentná zdravotnícka situácia. Síce som mala mať po pol roku v Afrike konečne dovolenku, no v tejto situácii by som sa cítila maximálne nezodpovedne, keby som kolegom a Slovákom nepomáhala,“ povedala pre Nový Čas v apríli 2020. Po tom, čo pôsobila v prvej línii na Slovensku, sa napokon vrátila do Afriky, kde pomáha nielen svojim pacientom.