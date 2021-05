Slovákom chýbajú jednotné tlačivá, susedia idú vzorom: O našich zmätkoch s potvrdením po očkovaní píšu aj Česi

Kým našim susedom vydávajú potvrdenia o očkovaní aj v angličtine, Slováci disponujú rôznymi podobami tlačív podľa toho, kde sa dali zaočkovať proti covidu.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aktuálne intenzívne pracuje na univerzálnom tlačive, ktoré človek dostane po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a ktoré bude aj medzinárodne uznávaným dokladom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Priblížila, že konkrétne riešenie by mali predstaviť v najbližších dňoch. "Aktuálne v prípade, ak niekto potrebuje vycestovať do povolených krajín, prosíme, aby kontaktoval svojho všeobecného lekára a požiadal ho o potvrdenie očkovania do Medzinárodného očkovacieho preukazu," povedala.

Covid pas a dohoda o voľnom cestovaní

Päť stredoeurópskych krajín - Česko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Maďarsko sa dohodlo, že si budú vzájomne uznávať očkovacie certifikáty k vakcínam proti covidu, píše spravodajský portál ČT24. Český minister zdravotníctva Petr Arenberger ešte vo štvrtok uviedol, že sa v tejto súvislosti jedná aj so Slovenskom. V sobotu, keď začalo opatrenie platiť, však Slovensko jeho súčasťou nebolo. Ako následne informoval český portál Seznam Správy, krajiny ako Dánsko a Česko si už v stredu otestujú aj QR kódy, ktoré majú slúžiť v rámci európskeho covid pasu. Od začiatku júna ich bude možné vytlačiť pre potreby cestovania a pod. Portál ďalej píše, že pilotný projekt má prebiehať v Európskej únii od 12. mája a behom prvých dní sa doň zapojilo Francúzsko, Rakúsko, Švédsko, Luxembursko a Chorvátsko. Česká republika má zatiaľ vydávať po očkovaní certifikát, ktorý je aj v angličtine.