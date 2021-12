Gottova († 80) dcéra Dominika: Smutné Vianoce osamote?!

Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) Dominika (48) prežíva v poslednom období dni plné smútku a trápenia. Aj keď sa na návrat do Fínska k manželovi Timovi Tolkimu (55) tešila, stal sa pravý opak.

Timo odišiel za prácou do Ameriky a ona trávi dni osamote, vo finančných a v zdravotných problémoch. Zvažovala aj návrat domov do Česka, no ten sa doteraz nerealizoval. Dokonca vôbec netuší, ako a s kým bude tráviť vianočné sviatky.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Odkedy sa Gottová vrátila do Fínska, s manželom netrávi takmer žiadny čas, pretože je kvôli práci odcestovaný. Dominika premýšľala aj nad návratom do Čiech, avšak dodnes tak nespravila. S blížiacimi sa sviatkami musela riešiť dilemu, či bude napokon do Prahy cestovať a navštívi aj svoju mamu. Avšak pre pandémiu a opatrenia sa jej na rodnú hrudu nepodarí prísť.

„Chcela prísť, ale tvrdí, že nemá ešte dokončené očkovanie a že by tu musela byť v karanténe,“ povedala Blesku jej mama Antonia. Ostáva tak otázne, či Dominika strávi tohtoročné sviatky osamote, alebo sa dočká manželovho návratu. „Je tiež možné, že Timo sa nakoniec z Ameriky na sviatky vráti domov, tak nechcem, aby tu bol sám,“ vyjadrila sa Gottová.