Po neohlásenej návšteve prišla jedna plánovaná: Biden pricestoval do Poľska! Čo všetko má v pláne?

Americký prezident Joe Biden už pricestoval do Poľska. Oznámil to v pondelok večer námestník poľského ministra zahraničných vecí Piotr Wawrzyk. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian odvolávajúceho sa na poľské médiá.

Biden v pondelok pred svojou ohlásenou cestou do Poľska, kde sa zdrží do 22. februára, prekvapivo zavítal aj do Kyjeva. Tam sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 500 miliónov dolárov, vrátane munície pre salvové raketomety HIMARS, ktoré USA poskytli Ukrajine už predtým. Do Kyjeva pricestoval americký prezident len pár dní pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu, ktoré si svet pripomenie 24. februára. Jeho návšteva ukrajinskej metropoly bola pre mnohých prekvapením, keďže Biely dom minulý týždeň tvrdil, že v súvislosti s avizovanou návštevou Poľska nemá Biden v úmysle prekročiť hranice susednej Ukrajiny. Desivá predpoveď ukrajinského prezidenta: Stačí tento jeden krok a vypukne svetová vojna! V Poľsku má americký prezident počas svojej trojdňovej návštevy v pláne schôdzku s tamojším prezidentom Andrzejom Dudom, ako aj stretnutie lídrami krajín Bukureštskej deviatky, kam patrí okrem Poľska aj Slovensko, ale tiež Bulharsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko. Predstaviteľov týchto krajín na východnom krídle NATO chce uistiť o stálej podpore ich bezpečnosti zo strany Spojených štátov.