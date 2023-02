Päť hodín v Kyjeve! Prezident Joe Biden prekvapil celý svet, ako sa mu podarilo utajiť plán?

Prekvapil všetkých! Americký prezident Joe Biden (80) spravil niečo, na čo si jeho predchodcovia netrúfli.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vybral sa do aktívnej vojnovej zóny, ktorú nemá pod kontrolou armáda USA. V pondelok sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským (45).

Návšteva sa pripravovala mesiace, no definitívne rozhodnutie padlo až v piatok. Cestu dokonale utajovali, len pár hodín vopred o nej informovali aj ruskú stranu. Napriek tomuto upozorneniu sa pri príchode Bidena do Kyjeva rozozneli sirény vzdušného poplachu. Inak o nej do poslednej chvíle takmer nikto netušil.

Oficiálny program prezidenta bol iný a až v pondelok večer mal odletieť do Európy na návštevu Poľska. Nakoniec sa do Varšavy vybral s medzizastávkou na Ukrajine.