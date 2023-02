Žena nechtiac rozbila psa: Vyzeral ako balónový, ibaže nebol! Odpadnete, koľko stála socha

Nápis „Nedotýkať sa diela“ tam nie je náhodou! Existujú však prípady, keď prosto musíte, lebo sa chcete uistiť, že to nie je tak, ako to vyzerá.

To sa stalo osudným aj nešťastnici z umeleckého veľtrhu, ktorá rozbila sošku „balónikového psa“ za 40-tisíc eur. Veľtrh súčasného umenia Art Wynwood v Miami púta pozornosť už od roku 2012, no tento ročník jej azda prilákal najviac.

Počas VIP premiéry si totiž vystavené diela prezerala postaršia žena, ktorú zaujala najmä porcelánová socha v tvare psa z balóna od amerického výtvarníka Jeffa Koonsa (68). Podľa miestneho umelca Stephena Gamsona bola návštevníčka zvedavá, či je naozaj balónový, a tak sa ho dotkla.

Nanešťastie, o jeho krehkosti sa presvedčila tým najtvrdším spôsobom, keďže psa pri tom nechtiac zhodila. Našťastie pre ženu je socha za 40-tisíc eur podľa organizátorov veľtrhu krytá poistením. „Skutočne to bola hviezda tohto stánku,“ uviedol Gamson, ktorý by rozbitú sochu kúpil. „Pre mňa je to príbeh. Robí to umenie oveľa zaujímavejšie,“ dodal.