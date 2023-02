Na pobreží Anglicka sa objavilo niečo, čo všetkých zaskočilo: Nemohla som uveriť, na čo sa pozerám!

Takmer meter veľký trojprstý odtlačok našla miestna archeologička Marie Woodsová v apríli 2021 a "nemohla uveriť", na čo sa to vlastne pozerá.

"Musela som to urobiť dvakrát. Predtým som videla niekoľko menších odtlačkov, ale ani jeden takýto (veľký)," dodala.

Neskôr sa ukázalo, že už predtým ho videl aj miestny zberateľ fosílií Rob Taylor, keď ešte nebol úplne odkrytý. Obaja nález venovali múzeu Rotunda v Scarborough, kde sú vystavené aj ďalšie fosílie.

Rescuing the giant, VERY heavy theropod footprint from the beach. #FossilFriday 🦖



A really beautiful fossil.



We’re incredibly grateful to Mark, Aaron, and Shae Smith (@ yorkshire.fossils on Insta) for rescuing this important specimen.@MarieEWoods @GeolSoc pic.twitter.com/YSRd8QGbQo