Ukrajinka utrpela infarkt počas evakuácie z domoviny: Teraz žaluje Rusko o poriadny balík!

Ukrajinka, ktorá utrpela infarkt, keď sa pokúšala odísť do bezpečnejšej časti Ukrajiny kvôli ruským útokom, žaluje Rusko o odškodné vo výške 137 miliónov eur.

Žena tvrdí, že jej zdravotné problémy boli spôsobené stresom z ruského vpádu na Ukrajinu. Dúfa, že keď súd rozhodne v jej prospech, vytvorí precedens pre ďalších Ukrajincov, ktorí boli poškodení ruskou agresiou na Ukrajine. Napísal o tom web Rádia Slobodná Európa.

Pred ruskou inváziou na Ukrajinu pracovala kaderníčka Anna Kučerynová vo veľkom salóne krásy v centre Dnepra na juhovýchode Ukrajiny. Teraz je tiež kaderníčkou, ale vo Vilniuse v Litve. Z vojnou zničenej vlasti sa jej však nepodarilo odísť na prvý pokus. Keď sa prvýkrát pokúsila nastúpiť so svojou dcérou do vlaku z Dnepra do Ľvova na západnej Ukrajine, dostala infarkt a okoloidúci zavolali záchranku. Na pohotovosti strávila štyri dni. Na kardiologickom oddelení, kde ležala, nebolo dosť miest, pretože privážali zranených, a tak ju museli presunúť na iné oddelenie, ktoré ani nezodpovedalo jej problémom.

Anna sa napokon rozhodla zažalovať Rusko. Vo svojej žalobe uvádza, že po infarkte má chronické problémy, musí pravidelne užívať lieky a nemôže športovať. Jej manžel a právnik Ihnat Kučeryn uviedol, že jej hlavnou motiváciou bolo vytvoriť precedens, aby sa aj ďalší jednotliví Ukrajinci mohli obrátiť na súd. "A keď každý občan potvrdí svoju situáciu rozhodnutím súdu, nezáleží na tom, kde, v ktorej krajine, myslím si, že to môže slúžiť ako základ pre rozsudok počas procesu s ruskými vojnovými zločincami," povedal Kucheryn.