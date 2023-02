EÚ zdvíha varovný prst voči Číne: Dodávky zbraní do Ruska by boli krajnou medzou!

Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell varoval v pondelok Čínu pred poskytnutím zbraní Rusku pre účely vedenia vojenskej agresie na Ukrajine.

Stalo sa tak krátko po tom, ako Peking odmietol tvrdenia Spojených štátov, že by mohol pristúpiť k takémuto kroku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.

"Pre nás by to bola v našich vzťahoch krajná medza. Povedal mi, že sa to nechystajú urobiť – že to neplánujú. My však zostaneme ostražití," povedal Borrell po tom, ako počas uplynulého víkendu hovoril s vysokopostaveným čínskym diplomatom Wang Im.

Na každoročnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) obvinil Wang Spojené štáty z toho, že svojím "hysterickým" správaním porušujú medzinárodné pravidlá. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu vyhlásil, že Čína zvažuje podporiť Moskvu "smrtiacimi prostriedkami", a to "od munície až po samotné zbrane".