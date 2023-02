Je to ona? Rodičov roky zmiznutého dievčatka kontaktovala mladá žena: Možno som Madeleine!

Ako referuje web španielskeho denníka Marca, spomenutá poľská žena dokonca požiadala o test DNA a na sociálnych sieťach zverejnila video, v ktorom uviedla, že sa chce stretnúť so svojimi možnými rodičmi.

„Myslím si, že som možno Madeleine. Potrebujem test DNA,“ povedala Poľka. Tvrdí, že policajní vyšetrovatelia v Spojenom kráľovstve a Poľsku ju ignorovali, preto sa rozhodla pátrať po pravde prostredníctvom sociálnych sietí.

A girl called Julia from Poland has been active on social media to Try and contact the McCanns as she believes she is missing Madeleine? She has same eye defect, She wants the McCanns to contact her for DNA? What do you all think? @dailystar #MadeleineMccann #TrendingNow pic.twitter.com/wj8zfBXFO4