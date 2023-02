Nečakaná návšteva: Neuveríte, kto neohlásene dorazil do Kyjeva! Ide o veľké meno

Biden navštívil Ukrajinu vôbec prvýkrát od začiatku ruskej invázie a jeho cesta do Kyjeva je pre mnohých prekvapením. Americký prezident mal dnes pricestovať na návštevu Poľska, pričom Biely dom minulý týždeň oznámil, že nemá v úmysle prekročiť hranice do susednej Ukrajiny.

"Aj o rok neskôr Kyjev stojí. Ukrajina stojí. Demokracia stojí," citovala Bidena agentúra AP. Tieto slová predniesol pred Marijinskym palácom, sídlom ukrajinského prezidenta.

Joe Biden, the President of the United States 🇺🇸 is in Kyiv! pic.twitter.com/pIcHYk5A1B