Obrovská tragédia v záhradnej kolónii: Požiar usmrtil štyroch ľudí! Medzi obeťami boli aj deti

V záhradnej kolónii vo štvrti Předlice v českom meste Ústí nad Labem boli dnes po požiari domčeka nájdení štyria mŕtvi ľudia. Prípad si na mieste prevzali krajskí kriminalisti. Informovala o tom polícia na twitteri. Hovorkyňa krajskej polície Veronika Hyšplerová popoludní ČTK povedala, že z ľudí nájdených bez známok života boli dve deti a dvaja dospelí.

Kriminalisti boli od rána na mieste. Do Předlíc dorazil po poludní súdny lekár a prítomný bol psovod so špeciálne vycvičeným psom na vyhľadávanie urýchľovačov horenia. Hovorca krajských hasičov Peter Pelikus ČTK povedal, že hasiči vyslobodili z požiariska štyri telá a odovzdali ich polícii, požiarisko do popoludňajších hodín monitorovali.

Informáciu o požiari domčeka v Předliciach dostali zložky integrovaného záchranného systému prostredníctvom linky 112 okolo 08: 00. Na miesto vyrazili hasiči, po uhasení požiaru boli nájdené telá troch osôb. Neskôr policajti informovali, že pri bližšom hľadaní miesta požiariska bola objavená štvrtá osoba bez známok života.

Hasiči požiar dostali pod kontrolu o 09: 40. "Ide o rozsiahlejší prízemný záhradný domček blízko ulice Marxova. Na miesto vycestovali ráno štyri jednotky, " uviedol Pelikus. Polícia ukončila neskoro popoludní ohľadanie požiariska a na miesto sa vráti v nedeľu ráno, povedala ČTK Hyšplerová. Pokračovať vo vyšetrovaní budú kriminalisti za účasti pracovníkov technického ústavu požiarnej ochrany.