Holandsko kleplo Rusku po prstoch: Chystá sa vyhostiť diplomatov! Vysiela tým jasný signál

Holandská vláda v sobotu oznámila, že zatvorí svoj konzulát v Petrohrade a zároveň obmedzí počet ruských diplomatov na veľvyslanectve Moskvy v Haagu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.

"Rusko sa stále pokúša tajne - pod rúškom diplomacie - dostať agentov (svojich) tajných služieb do Holandska. To nemôžeme dovoliť a ani nedovolíme," uviedol holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra. "Rusko zároveň odmieta udeliť víza holandským diplomatom, ktorí by mali pracovať na (holandskom) konzuláte v Petrohrade či ambasáde v Moskve," dodal.

Holandská vláda v tejto súvislosti informovala, že sa rozhodla obmedziť počet diplomatov na ruskej ambasáde v Haagu tak, aby zodpovedal počtu diplomatov na holandskom veľvyslanectve v Moskve. "Istý počet (ruských) diplomatov bude preto musieť opustiť krajinu do dvoch týždňov," avizovalo holanské ministerstvo zahraničných vecí bez konkrétneho počtu.

Holanská vláda taktiež naradila do utorka zatvorenie ruského obchodného úradu v Amsterdame. Agentúra DPA uvádza, že hoci Hoekstra presne nekonkretizoval počet ruských diplomatov, ktorí majú Holandsko opustiť, hovoril o približne desiatich.

Holandsko vyhostilo vlani v marci pre podozrenie zo špionáže 17 ruských diplomatov. Moskva reagovala odvetným krokom a ako pripomína agentúra AP vyhostila 15 holandských diplomatov. Obe krajiny sa odvtedy síce dohodli na prijatí nových diplomatov, Rusko však podľa Hoekstru odmietlo Holanďanom dosiaľ vydať víza. Holandský konzulát v Petrohrade sa tak podľa jeho slov zatvorí pre nedostatok personálu, pričom stať by sa tak malo v pondelok.