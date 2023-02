Zažite lepší sex vďaka jedlu: Stačia malé zmeny v strave! Tu sú 4 jednoduché zásady

Vedeli ste, že kvalitu vášho sexu ovplyvňuje aj to, čo konzumujete? Zaraďte do svojho jedálnička tieto 4 veci a uvidíte zmeny. Správna strava totiž pomáha rozprúdiť hormóny!

O tom, aké potraviny zlepšia váš milostný život, píše Christine DeLozier, autorka knihy Diéta pre skvelý sex. Podľa nej dobrý sex nie je len zážitkom mysle. Fyziologicky je to stav, keď naše nervy vysielajú rýchle a silné signály do a z pohlavných orgánov, keď naša krv prúdi primerane a keď sú naše pohlavné hormóny v rovnováhe. Keď sú všetky tieto faktory v súlade, zažijeme podľa nej omnoho lepší orgazmus! Informuje o tom The Sun.

Toto sú jej rady:

1) Vyhýbajte sa tukom a cukru