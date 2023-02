Macron to povedal priamo: Na dialóg s Ruskom nie je teraz čas! Dôležitá výzva spojencom

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok uviedol, že momentálne nie je čas na dialóg s Ruskom, keďže Moskva zintenzívňuje svoje útoky proti Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"Dnes nie je čas na dialóg, pretože máme Rusko, ktoré si zvolilo vojnu, ktoré sa rozhodlo vojnu zintenzívniť a ktoré sa rozhodlo páchať vojnové zločiny a útočiť na civilnú infraštruktúru," povedal Macron vo svojom príhovore na 59. Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.

Francúzsky prezident vyzval spojencov, aby zvýšili podporu pre Ukrajinu, ktorú Kyjev potrebuje na začatie protiofenzívy. "Sme pripravení na dlhotrvajúci konflikt. Aj keď ho nechcem," uviedol.

Francúzsky líder zároveň povedal, že je potrebné začať s prípravami podmienok mieru. "Nie v duchu kompromisu, ale v duchu zodpovednosti. Mali by sme pripraviť podmienky (mieru)," dodal.

Macron tiež načrtol, že by s partnermi z Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva ale i ďalšími rád zorganizoval konferenciu o protivzdušnej obrane Európy, ktorá by sa konala v Paríži. Dodal, že Európania musia masívne investovať do svojej obrany, ak chcú mier.