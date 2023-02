Záhadná smrť vysokopostavenej úradníčky v Petrohrade: Našlo sa len jej mŕtve telo! Vypadla z okna?

TASR správu prevzala vo štvrtok z webových stránok týždenníka Newsweek a stanice Rádio Sloboda (RFE/RL). Mŕtva Marina Jankinová (58) bola vedúca finančného riadenia ruského ministerstva obrany pre Západný vojenský okruh.

58-year-old Marina Yankina fell out of a window in St. Petersburg and died. She was the head of a financial department of the Defence Ministry in the region. https://t.co/MNP890K4Rn