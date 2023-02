Piloti zostrelili UFO! Alebo nie? Rozhovor zmätených pilotov odhalený

Šokovaní boli aj samotní piloti! Reč je o mužoch, ktorí zostrelili neidentifikovateľné lietajúce objekty. Prezrádzajú to zverejnené zvukové záznamy priamo z kokpitu stíhačiek F-16.

Posádka amerického letectva spozorovala UFO (pozn.red.: neidentifikovateľný lietajúci objekt) nad jazerom Huron, informoval britský portál Daily Mirror. Napriek tomu, že „vec“ videli na vlastné oči, mali problém ju identifikovať. Nedokázali explicitne opísať ani jej veľkosť či tvar. „Toto by som nenazval balónom. Vidím to vlastnými očami. Vyzerá to ako... Je tam nejaký objekt, ktorý je roztiahnutý. Ťažko sa to opisuje, je to dosť malé,“ povedal jeden z pilotov.

Ďalší vyhlásil, že to vyzerá ako nejaká nádoba či kontajner: „Nedá sa presne povedať, aký to má tvar či veľkosť. Je to pomalé a malé, sotva to vidím.“ Na zverejnenom zázname je ďalej počuť diskusiu medzi dvoma pilotmi. Jeden z nich tvrdí, že ide o objekt, ktorý je „určite menší ako auto“. Druhý si bol zas istý, že UFO má rovnakú veľkosť ako „štvorkolesové vozidlo“. Vojenskí predstavitelia vec opisujú ako „osemhrannú štruktúru“.

Jeden lietajúci objekt zostrelili americké stíhačky F-22 4. februára. Ten miestne autority spájajú s Čínou. Ďalšie podobné neidentifikovateľné lietajúce telesá spozorovali aj nad Aljaškou, Michiganom a Kanadou. Daily Mirror však podčiarkuje, že je ťažké určiť, o čo išlo. Generál amerického letectva Glen VanHerck povedal, že spravodajské služby skúmajú "všetky možnosti". Misia na zostrelenie tretieho objektu stála armádu takmer milión dolárov.