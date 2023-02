Stolár neveril vlastným očiam: Keď zbadal, čo je na dreve, zježili sa mu všetky chlpy!

Zmení predajňu na svätyňu? Šikovný stolár s dlhoročnými skúsenosťami Mat Askham (51) zažil niečo, o čom počas svojej kariéry ani nepočul.

Mat je skúsený stolár a kuchynskú linku nevyrábal prvýkrát. Na to, čo sa však v osudný deň stalo, nikdy nezabudne. Keď už s prácou pomaly finišoval, z dreva na neho vykuklo niečo, čo podľa neho vyzerá ako tvár Ježiša. “Záhadne sa predo mnou zjavila,” opísal rozpačito muž. "Pozrelo sa to na mňa.. Keď som to zbadal, musel som to hneď odfotiť. Je to naozaj šialené,” povedal Mat.

"Môžete vidieť dve oči, nos, trochu fúzy a briadku. Uši sú schované za vlasmi na boku. Tieto veci sa nestávajú každý deň,” opísal stolár úkaz na dreve. Mat teraz čelí narážkam od kamarátov, ktorí jeho objav na dreve neberú tak vážne ako on. “Povedali mi, aby som sa vykašľal na biznis a dielňu zmenil na pútnické miesto,” povedal stolár, ktorý stále nevie, čo si má o incidente myslieť.

