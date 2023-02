Žena ostala v šoku: Bude mať dvojičky, ale každé sa narodí inokedy

Bre (21) je mladou mamičkou, ktorá sa napriek láske k svojmu potomkovi tešila, že už viac nemusí znášať útrapy tehotenstva. Prešli však len dva mesiace a dozvedela sa šokujúcu správu.

Ako o tom informoval portál The Sun, Bre sa na TikToku zverila so vojimi pocitmi po pôrode. Vo virálnom videu ju diváci môžu vidieť, ako sedí na nemocničnom lôžku a drží svoju dcéru. K fotografii pridala popis toho, aká je šťastná, že už viac nie je tehotná. Vtedy ešte netušila, čomu bude čeliť o pár týždňov.

Bre otvorene hovorila o tom, že z tehotenstva nemala veľkú radosť. Svoje prvé dieťa priviedla na svet, keď mala 21 rokov a mnohým sledujúcim to pripadalo príliš skoro. O to viac ostali prekvapení, keď len dva mesiace po narodení dievčatka mladá TikTokerka oznámila, že čaká ďalšie dieťa. Bude to ďalšie dievčatko a na svet ho privedie v rovnakom veku ako to prvé. Nejde však o nič neobvyklé, pre túto zhodu náhod je vymedzený termín.

Ak sa deti počaté v odlišnom čase narodia s malým rozostupom medzi sebou, hovorí sa, že ide o írske dvojčatá. Bre svojim sledovateľnom povedala, že teraz je takmer v treťom trimestri a teší sa na „dvojičky“. Ostatné mamičky v komentároch ju podporili, majú rovnakú skúsenosť a nie je to vôbec tak zložité, ako sa môže javiť.