Matka zostala zhrozená, čo sa s jej synom po pôrode začalo diať: Za všetkým je jej staršia dcéra

Stephanie Greallyová (37) je hrdou mamičkou troch detí. Po prvorodenom dievčatku prišli na svet dvojičky, z ktorých sa však dlho neradovala.

Ako o tom informoval portál Daily Mail, Stephanie si myslela, že porodila dvoch zdravých chlapčekov. U jedného z nich, Louisa, sa však vyskytli vážne zdravotné problémy. Jeho brat Archer je pritom zdravý ako repa. Keď mamička neskôr zistila, čo ublížilo jej synčekovi, ostala v šoku.

Louis krátko po narodení začal strácať sluch, trpieť kalcifikáciami a zväčšenými komorami. Ako neskôr ukázali lekárske správy, chlapček sa nakazil cytomegalovírusom (CMV). Mladá mamička nechápala, ako je to možné. Najprv nevedela, o aké ochorenie ide, ani čo ho mohlo spôsobiť.

Lekári Stephanie vysvetlili, že s CMV sa chlapček nakazil ešte pred pôrodom. Napriek tomu, že ide o bežný vírus, mladá mamička ostala pohoršená z toho, že ju o možných rizikách nikto neinformoval skôr. Baktérie sa prenášajú telesnými tekutinami a na nakazenom môže zanecháva trvalé následky. V prípade malého Luisa zohrala veľkú úlohu jeho staršia sestra. Tehotným ženám sa odporúča, aby sa vyhýbali zdieľaniu nápojov a príborov s malými deťmi, kontaktu so slinami pri bozkávaní dieťaťa a dbali na dôkladnú hygienu po výmene plienok, smrkaní alebo manipulácii s hračkami. Vzhľadom na to, že Stephanie o zákernom ochorení nevedela, so svojou malou dcérkou všetko zdieľala, keďže viditeľne netrpela žiadnou chorobou.

Louis má teraz 18 mesiacov a čaká na kochleárny implantát, vďaka ktorému bude počuť. Stephanie sa z novinky veľmi teší, ale na druhej strane je nahnevaná, že sa o CMV viac nehovorí. Spojila sa aj s inou mamičkou, ktorá sa dostala do rovnakej situácie ako ona. Zhodli sa, že by každá žena mala byť počas tehotenstva riadne poučená o možných nástrahách. Rovnako by prijali vakcináciu, ktorá však aktuálne nie je dostupná.