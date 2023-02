Čistá erotika, čo vytvára návrhár: Pri pohľade na jeho modelky bude chlapom poriadne horúco

Na ženy sa priam lepí, no ony ho aj tak vítajú s nadšením! Návrhár Joel Alvarez sa totiž živí lepením pások na nahé telá modeliek. Úspešný biznis, pohľad na krásne ženy a lietanie po celom svete - tento muž má jednoducho všetko. Dnes blažená realita však kedysi bola pre Joela len vzdialeným snom. Takto sa z muža bez domova stal kráľ lepiacich pások!

Ešte v roku 2008 by ste o Joelovi sotva počuli. Rodák z Miami totiž býval v aute a denne zháňal čo-to do úst. V najtemnejšom období svojho života však zdedil malý, no neobývateľný dom.

„Dom smrdel ako mokrý pes. Ružová voda vytekala z vane, keď som spláchol toaletu a v streche boli diery veľkosti mikrovlnky,“ opísal Joel, na ktorého sa usmiala šťastena. Akoby zázrakom totiž pri upratovaní našiel starú škatuľu po svojom dedkovi s 26-tisíc dolármi, čo je dnešných zhruba 33-tisíc eur.

Splatil si nimi dlhy a opravil strechu. Posledné peniaze minul na fotoaparát, ktorým začal fotiť sporo odeté čašníčky v miestnej reštaurácii a modelky z Miami. Jeho práce sa neskôr dostali až do časopisov ako Maxim či Playboy.