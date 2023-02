Zarážajúce zistenia novinárov: Táto spoločnosť ovplyvňovala desiatky volieb na celom svete

Izraelská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na manipuláciu volieb najmä prostredníctvom sociálnych sietí ovplyvnila desiatky hlasovaní na celom svete. Vyplýva to zo zistení tímu investigatívnych novinárov združených v projekte Forbidden Stories, o ktorých v stredu informovala agentúra AFP.

Novinári fantómovú a právne neexistujúcu spoločnosť prezývajú "Team Jorge" podľa pseudonymu jedného z jej vedúcich predstaviteľov, Tala Hanana.

Hanan je 50-ročný bývalý príslušník izraelských špeciálnych jednotiek. Chváli sa tým, že dokáže ovládať údajne bezpečné účty aplikácie Telegram, tisíce falošných účtov na sociálnych sieťach a uverejňovať tam správy, konštatovala AFP.

"Team Jorge" spolu s Hananom tvoria bývalí príslušníci izraelských bezpečnostných služieb a tajnej služby Mossad, píše AFP. V roku 2018 bol údajne zapletený do škandálu britskej konzultačnej spoločnosti Cambridge Analytica.

Išlo o vývoj softvéru, ktorý napr. v prezidentských voľbách v USA v roku 2016 nasmeroval voličov na Donalda Trumpa.

"Jorge" tvrdí, že so svojou novou "firmou" zasahoval do 33 volebných kampaní na prezidentskej úrovni. Prezradil to novinárom, ktorí sa vydávali za potenciálnych klientov.

Iný predstaviteľ "firmy" povedal, že dve tretiny z nich boli v anglicky a francúzsky hovoriacich krajinách Afriky, pričom 27 kampaní bolo úspešných.

V Európe sa "Team Jorge" údajne podieľal na referende o vyhlásení nezávislosti Katalánska v roku 2014. Španielska vláda ho označila za protiústavné, katalánski separatisti ho napriek tomu zorganizovali. Uvádza sa to na webovej stránke Radio France, ktorej novinár sa tiež zapojil do vyšetrovania.

"Team Jorge" na svoje aktivity vyvinul platformu, ktorá umožňuje vytvárať falošné účty na sociálnych sieťach, aktivovať ich a oživovať, čo vyvoláva dojem, že sú pravé.

"Na začiatku januára 2023 systém prevádzkoval 39.213 rôznych falošných profilov, ktoré si možno prezrieť v akomsi katalógu. Sú tam avatarovia všetkých etník a národností, všetkých pohlaví, slobodní alebo vo vzťahu...," uvádza sa na webovej stránke Radio France.

"Metódy a techniky opísané Teamom Jorge predstavujú pre veľké technologické platformy nové výzvy," napísal denník The Guardian. Doplnil, že dôkazy o globálnom súkromnom trhu s predvolebnými dezinformáciami by mali byť výstrahou pre demokracie na celom svete.

Samotný Hanan povedal: "Popieram akékoľvek pochybenie," a na podrobné otázky novinárov neodpovedal.

Podľa denníka The Guardian trom reportérom v utajení prezradil, že jeho služby, často nazývané "čierne operácie", boli k dispozícii spravodajským agentúram, volebným tímom i súkromným spoločnostiam,

Forbidden Stories je nezisková platforma, ktorá vznikla v roku 2017 z iniciatívy francúzskeho dokumentaristu Laurenta Richarda s podporou organizácie Reportéri bez hraníc. Združuje viac ako 30 rôznych médií vrátane francúzskeho Le Monde, nemeckého Der Spiegel a španielskeho El País.