Zaujímavé, čo dokáže studená voda! Výskum hovorí jasne: Toto urobí s vaším mozgom

Snímanie mozgu pomocou magnetickej rezonancie pri kúpaní v studenej vode vedcom pomohlo pochopiť, ako blahodárne studená voda pôsobí na náš organizmus alebo prinajmenšom na mozog a psychiku.

Práve snímky z magnetickej rezonancie dokazujú, že pri kúpaní v studenej vode dochádza k prospešným zmenám v častiach mozgu, ktoré sa vzájomne prepájajú. Podľa autorov to vysvetľuje, prečo sa ľudia po ponorení do rieky, jazera alebo mora cítia optimistickejšie. Neurológovia z Bournemouthskej univerzity uviedli, že prínos pobytu v studenej vode pre duševné zdravie je všeobecne známy z predchádzajúcich štúdií, v ktorých sa autori účastníkov pýtali na pocity pred a po kúpaní. Išlo ale o anekdotické výpovede, nie o priame vedecké dôkazy pozorovania mozgu. Výsledky štúdie publikoval vedecký časopis Biology.

Zo záberov funkčnej magnetickej rezonancie vyplýva, že pri ponorení do studenej vody dochádza k zvýšenej konektivite medzi mediálnou prefrontálnou (predčelnou) kôrou a temennou kôrou. Tieto časti mozgu sa podieľajú na udržiavaní pozornosti, pomáhajú pri rozhodovaní a kontrolujú emócie.

„Všetky drobné časti mozgu sú pri každodenných činnostiach vzájomne prepojené v určitom vzorci, takže mozog funguje ako celok. Potom, čo naši účastníci vstúpili do studenej vody, sme pozorovali fyziologické účinky, napríklad tras a ťažké dýchanie. Snímky magnetickej rezonancie nám potom ukázali, ako mozog mení svoje prepojenie, aby človeku pomohol vyrovnať sa so šokom. Takže keď nám účastníci povedali, že sa po studenom kúpeli cítili čipernejšie, vzrušenejšie a celkovo lepšie, očakávali sme, že uvidíme zmeny v prepojení týchto častí. A presne to sme zistili,“ uviedol autorka štúdie doktorka Ala Jankuskaja.