Doprajete si často sladené limonády či sladkosti? Zbystrite! Hrozia vám zdravotné problémy

Konzumácia vyššieho množstva voľných jednoduchých cukrov, či už pridaných do limonád a dezertov, hotových jedál alebo prirodzených v ovocných džúsoch a mede, výrazne zvyšuje riziko rozvoja ochorení srdca a ciev.

Vyplýva to z rozsiahlej štúdie, do ktorej bolo zahrnutých vyše stotisíc osôb z britskej Biobanky. Ľudia by sa mali vyhýbať hlavne perlivým sladkým limonádam, ovocným džúsom, koncentrovaným výťažkom z ovocia so zvýšeným obsahom cukru, nadmernej konzumácii medu, dezertov, sladkostí, zákuskov, rôznych snackov a všetkých hotových jedál a výrobkov potravinárskeho priemyslu, ktoré obsahujú pridaný cukor. To sú jednak pekárenské výrobky, ale aj mnohé mliečne výrobky, nátierky a dokonca mäsové výrobky. Výsledky štúdie publikoval prestížny lekársky časopis BMC Medicine.

Autori štúdie analyzovali údaje od 110 497 osôb z britskej Biobanky, ktoré absolvovali hodnotenie jedálnička. Výskumníci sledovali osoby po dobu približne 9,4 roka. U niekoľko tisíc sa počas tej doby vyskytli ochorenia obehovej sústavy. Vedci z Oxfordskej univerzity zistili, že celkový príjem akýchkoľvek sacharidov nesúvisel s rozvojom kardiovaskulárnych ochorení. Teda nešlo o celkový príjem sacharidov, ale o to, akého druhu boli. Či to boli mono a disacharidy, oligosacharidy alebo polysacharidy.

Pri skúmaní typov a zdrojov konzumovaných sacharidov tím z Oxfordu odhalil, že vyšší príjem voľných jednoduchých cukrov z potravín, ako sú sladké nápoje, ovocné šťavy a sladkosti, súvisel so zvýšeným rizikom všetkých následkov kardiovaskulárnych ochorení. Na každých päť percent vyššej celkovej energie z voľných cukrov pripadalo o sedem percent vyššie riziko kardiovaskulárneho ochorenia akéhokoľvek typu.

„Nie všetky sacharidy môžu byť spojené so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení, pri výskume rizík pre kardiovaskulárne zdravie je dôležité brať do úvahy typ a zdroj konzumovaných sacharidov,“ dodávajú autori z Oxfordskej univerzity.