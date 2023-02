Analytici varujú: Rok 2023 bude pre Gazprom mimoriadne náročný! Toto Rusov nepoteší

Tržby ruského energetického gigantu Gazprom z exportu môžu tento rok klesnúť na polovicu po znížení vývozu do Európy podľa výpočtov analytikov a údajov o exporte. To by znamenalo prudký pokles daňových príjmov ruského štátu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Export spoločnosti Gazprom, jedného z najväčších daňových poplatníkov v Rusku, klesol po tom, čo Západ v reakcii na "špeciálnu vojenskú operáciu" prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine zaviedol sankcie proti Moskve, ktorá zároveň okresala niektoré dodávky plynu do Európy. Putin ohlásil odchod Ruska z Európskeho súdu pre ľudské práva: Obhajuje to zaujatosťou Podľa výpočtov Reuters, na základe exportných ciel a objemov, sa tržby Gazpromu z predaja v zahraničí mohli v januári znížiť na 3,4 miliardy USD (3,16 miliardy eur) zo 6,3 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Ak bude tento trend pokračovať, tržby Gazpromu z exportu za celý rok 2023 by mohli klesnúť na polovicu oproti roku 2022, keď sa už objem jeho exportu znížil takmer o 50 %. Najväčší svetový producent zemného plynu, ktorý už svoje zárobky nezverejňuje, na žiadosť o komentár nereagoval. Neurobilo to ani ruské ministerstvo financií. Gazprom je jedným z najväčších prispievateľov do rozpočtu Ruska. Ten v januári vykázal deficit 1,76 bilióna rubľov (24 miliárd USD; 20,31 miliardy eur), čo bolo spôsobené prepadom príjmov z energií a prudkým zvýšením výdavkov. Moskva je závislá od príjmov z ropy a zemného plynu, ktoré minulý rok dosiahli približne 11,6 bilióna RUB. Začala predávať svoje devízové rezervy, aby pokryla deficit v rozpočte po náraste nákladov na konflikt na Ukrajine.