Rodičia, zbystrite: Nikdy nenechávajte deti spať s otvorenými dverami: Môžete im zachrániť život!

Expertka na bezpečnosť detí odhaľuje, prečo je nesmierne dôležité zatvárať dvere na detskej izbe vašich detí. Vášmu dieťaťu to môže zachrániť život!

Pediatrička a odborníčka na bezpečnosť detí sa podelila o jednoduchý, no životy zachraňujúci tip na sociálnej sieti. Spočiatku ukázala dve fotografie, ktoré medzi sebou porovnávala. Obe zobrazovali detskú izbu po požiari, no vyzerali úplne odlišne. S informáciou prišiel portál The Sun.

Jedna vyzerá takmer nedotknuto, zatiaľ čo druhá bola úplne vyhorená. Expertka tvrdí, že je to práve kvôli tomu, že počas požiaru boli v jednej izbe dvere zatvorené a v druhej zostali otvorené. „Tieto fotografie dokonalo zobrazujú, aké dôležité je zatvárať dvere na izbe vašich detí," vysvetľuje. Tento požiar bol založený úmyselne pre výskumné účely. Ako je to však možné?

Vysvetlila, že ak necháte dvere zatvorené, znížite množstvo oxidu uhoľnatého, ktorý sa dostane do izby v prípade požiaru. Za jej jednoduchú, no životne dôležitú radu jej teraz ďakujú tisícky rodičov.