Detaily korunovácie odhalené: Kamila poruší tradíciu! Toto tu 300 rokov nebolo

Kráľovná manželka Kamila bude mať na korunovácii svojho manžela, britského kráľa Karola III. , na hlave modifikovanú korunu kráľovnej Márie, oznámil v utorok Buckinghamský palác.

TASR informáciu prevzala zo spravodajskej stanice Sky News a denníka The Guardian. Do koruny nebude zasadený kontroverzný diamant Koh-i-Noor, ktorý v roku 1849 skonfiškovala Britská Východoindická spoločnosť (EIC) a darovala ho britskej kráľovnej Viktórii. Diamant je sporný pre okolnosti, za ktorých bol získaný, a tiež ako symbol britskej koloniálnej minulosti. Koh-i-Noor je jeden z najväčších brúsených diamantov na svete. Ak by bol použitý, pre jeho dlhodobo sporné vlastníctvo existujú obavy z diplomatického sporu s Indiou.

Zmeny a doplnky na korune vykoná špeciálny klenotník v súlade s tradíciou, podľa ktorej šperky a drahokamy v korune odrážajú individuálny štýl svojho nositeľa či nositeľky. Do koruny budú vsadené aj tri diamanty Cullinan, ktoré ako brošne často nosievala zosnulá britská kráľovná Alžbeta II. Korunu preto už vyňali z londýnskeho Toweru, kde je vystavená. Z koruny budú odstránené aj štyri z ôsmich odnímateľných oblúkov, vďaka čomu bude mať inú siluetu. Koruna svätého Eduarda, ktorá bude použitá pri korunovácii kráľa, sa po dokončení úprav vrátila do Toweru.

Prvýkrát po takmer troch storočiach sa na korunováciu manželky alebo manžela britského monarchu nepoužije nová, ale už existujúca koruna. Korunovácia bude 6. mája vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Kamila sa rozhodla pre korunu kráľovnej Márie v záujme "udržateľnosti a efektívnosti", uviedol Buckinghamský palác. Pôvodne vznikla pre korunováciu Mary z Tecku za kráľovnú manželku Máriu britského kráľa Juraja V., ktorá sa konala v roku 1911. Karol III. je jeho pravnukom.