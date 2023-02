Budúce mamičky sú zdesené: Žena prezradila, odkiaľ jej tečie mlieko!

Dojčenie pre ženy neznamená len krásne prehĺbenie materinského citu, ale spájajú sa s ním aj nepríjemne okamihy. Mamička Heaven (24) z Atlanty v Georgii o tom vie svoje. Bola pripravená na to, že jej telo bude prechádzať zmenami, ale na túto jednu ju nedokázal pripraviť nikto.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako o tom informoval New York Post, mladá mamička objavila po pôrode na svojom tele niečo zvláštne, o čom sa podelila so svojimi sledujúcimi na TikToku. Video získalo viac ako 9,5 milióna pozretí a ľudia sa nestačili čudovať, ako je to možné.

Heaven je mamičkou dvoch detí a počas prvého tehotenstva nepostrehla nič zvláštne. Po druhom pôrode si však pri ľavom podpazuší nahmatala hrčku, ktorú si začala masírovať. O chvíľu z jamky začalo striekať mlieko, ako to môžu vidieť aj diváci na videu.

Ako sa Heaven neskôr dozvedela od mamičiek, ktoré jej príspevok videli, viacero žien zažilo vytekanie mlieka z neobvyklého miesta. V komentároch sa objavilo aj lekárske vysvetlenie. Mliečne kanáliky v prsnom tkanive môžu siahať až do podpazušia.

Pod videom sa objavili aj obavy nastávajúcich matiek z toho, že sa im môže stať rovnaká nepríjemnosť. Heaven to však brala s úsmevom na tvári, naviac zdôraznila, že svoje trojmesačné bábätko nekŕmi nadbytočným mliekom.