90 hodín pod troskami! Záchranári našli matku s čerstvo narodeným synčekom: Srdcervúci príbeh

Necla Camuz (33) je jednou z tých šťastlivcov, ktorých vytiahli z trosiek po zemetrasení živých. Prežila aj so svojím čerstvo narodeným synčekom v náručí. Toto je jej príbeh.

Yagiz sa narodil 27. januára. Jeho meno znamená Statočný. Prešlo 10 dní od jeho narodenia a Necla bola o 4.17 ráno hore a dojčila ho, keď sa ich dom začal triasť. „Chcela som prebehnúť do druhej izby, kde bol môj manžel a starší syn. Oni zas chceli prebehnúť ku mne, no padla na nich skriňa,“ opísala pre BBC začiatok zemetrasenia.

„Bolo to čoraz silnejšie, spadla stena, izba sa triasla a budova menila polohu. Keď sa to skončilo, neuvedomila som si, že som sa prepadla o jedno poschodie. Kričala som, ale nikto neodpovedal,“ pokračovala žena, ktorá sa ocitla ležiac na chrbte so synčekom v náručí. Takto ostali štyri dni. Prevrátený šatník vedľa nej zachytil betónový blok, ktorý by ich inak rozdrvil. Bola len v pyžame a všade bola tma.

V diaľke počula hlasy a pokúšala sa búchať na veci okolo seba – len nie na strop nad ňou, aby sa nezrútil. Stále jej však nik neodpovedal. Vtedy jej napadlo, že tam ostane a dostala veľký strach. Stratila tiež prehľad o čase. Neustále však myslela na to, že sa musí postarať o malého Yagiza. V stiesnenom priestore ho dokázala dojčiť a on, našťastie, väčšinu času prespal.