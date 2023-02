Internetom sa šíri video, ako sa iránsky policajt zastal ženy bez hidžábu: Takto dopadol!

V posledných dňoch sa v sociálnych médiách šíri video policajta v západoiránskej provincii Kermánšáh. Jednej žene vraví, že nepokladá za povinnosť žien, aby nosili hidžáb na hlave. "Táto dáma chce ísť von oblečená práve takto... Nie je to moja vec," zareagoval policajt na žiadosť ženy, aby zasiahol proti inej žene bez hidžábu.

Iranian policeman reportedly arrested after video shows him refusing to reprimand a woman over hijab dress code in Iran; in the video, which is circulating online -reportedly taken at a medical centre in Kermanshah by the informant, who demands he penalise the woman in question… pic.twitter.com/p1J0WBvHvT