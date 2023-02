Po Američanoch sú v pozore aj Briti: Vláda je znepokojená tým, čo sa deje

Británia preverí bezpečnosť vlastného vzdušného priestoru po tom, čo začiatkom februára Spojené štáty zaznamenali a zostrelili nad svojím územím prelet údajného čínskeho špionážneho balóna.

Vyhlásil to britský minister obrany Ben Wallace, informovala v pondelok agentúra Reuters. "Spojené kráľovstvo a jeho spojenci prehodnotia, čo tieto prieniky do vzdušného priestoru (USA) znamenajú pre našu bezpečnosť. Tieto udalosti sú ďalším z prejavov toho, že sa podoby globálnych hrozieb menia k horšiemu," povedal Wallace v nedeľu pre noviny The Telegraph.

Londýn sa na základe avizovaného prehodnotenia rozhodne, či je potrebné prijať nejaké ďalšie opatrenia na ochranu vzdušného priestoru Británie.

Na otázku, či už Čína nasadila špionážne balóny aj nad územím Británie, tajomník ministerstva dopravy Richard Holden pre stanicu Sky News povedal: "Je to možné. Vláda je znepokojená tým, čo sa deje," uviedol. "Čína je nepriateľským štátom, čoho si musíme byť vedomí, rovnako ako toho, akým spôsobom (Peking) koná," poznamenal.

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena minulý týždeň uviedla, že Peking svoje špionážne balóny vyslal už do vyše 40 krajín sveta na piatich kontinentoch.

USA sa rozhodli 4. februára pri pobreží Južnej Karolíny zostreliť čínsky balón, ktorý bol podľa Washingtonu vybavený sofistikovaným špionážnym zariadením. Čína tvrdí, že išlo o zatúlaný civilný balón používaný na meteorologické účely.