Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi v nedeľu vyhlásil, že keby stál na čele talianskej vlády, tak by sa neusiloval o stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informuje o tom agentúra Reuters, podľa ktorej Berlusconi Zelenského obvinil, že môže za vojnu s Ruskom.

Moskva vlani vo februári vyslala do susednej krajiny invázne vojská, a rozpútala tým najväčší pozemný konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Kancelária talianskej premiérky Giorgie Meloniovej uviedla, že podpora talianskej vlády Ukrajine zostáva pevná.

Vodca konzervatívnej strany, ktorá je súčasťou koaličnej vlády, svoje slová predniesol po tom, čo premiérka v piatok obvinila Francúzsko z ohrozenia jednoty Európskej únie ohľadom Ukrajiny. A to kvôli tomu, že predtým usporiadalo v Paríži francúzsko-nemecké stretnutie so Zelenským, na ktorom sa nezúčastnili ostatní európski spojenci.

"Nikdy by som nešiel hovoriť so Zelenským, pretože sme svedkami devastácie jeho krajiny a vraždenia jej vojakov a civilistov," povedal Berlusconi, keď odvolil v regionálnom hlasovaní. Bývalý taliansky premiér tiež povedal, že keby Zelenskyj prestal útočiť na dve proruské separatistické republiky na Donbase, k vojne by nedošlo.