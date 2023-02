Zomrel hlavný hrdina († 80) zrejme najväčšej špionážnej aféry v histórii Nórska: Špehoval pre KGB

Hlavný hrdina zrejme najväčšej špionážnej aféry v nórskej histórii v Moskve aj žil. Treholt ešte ako mladík vstúpil do politiky, než sa zapojil do diplomacie. Pôsobil okrem iného v nórskom zastúpení pri OSN v New Yorku. Po siedmich rokoch sledovania od Spojených štátov po Fínsko bol Treholt, vtedy šéf tlačovej služby ministerstva zahraničia, v roku 1984 zadržaný na letisku v nórskej metropole Oslo s kufríkom plným dokumentov.

Chystal sa odletieť do Viedne, kde sa mal stretnúť s agentom KGB. Napriek tomu, že vždy trval na svojej nevine, bol Treholt v roku 1985 odsúdený na 20 rokov za prezrádzanie štátnych tajomstiev agentom KGB a ohrozenie bezpečnosti Nórska a Severoatlantickej aliancie.

The iconic photo of Arne Treholt (left) with KGB officers Gennadij Titov and Aleksandr Lopatin on the streets of Vienna, August 1983. pic.twitter.com/qlZkvhD1d6