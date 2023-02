Zemetrasenie v Turecku má už 30 000 obetí: Vydali 113 zatykačov pre sfušované budovy!

Úrady v Turecku vydali 113 zatykačov v súvislosti so stavbou budov, ktoré sa zrútili počas zemetrasenia minulý týždeň v pondelok. Na juhovýchode krajiny tiež silnejú nepokoje, ktoré narúšajú záchranné práce.

V súvislosti so 113 zatykačmi vzali už najmenej 12 ľudí do väzby. Sú medzi nimi stavbári, ktorí sa podieľali na stavbe zrútených budov. Pri zemetrasení, ktoré pred týždňom zasiahlo juhovýchod Turecka a susednú Sýriu, sa zrútili tisícky budov. V mnohých prípadoch sú oprávnené podozrenia, že domy neboli postavené podľa predpisov, a to prispelo k vysokej bilancii obetí. Tých je už viac ako 30 000.

Odborníci dlhé roky upozorňovali, že budovy v Turecku nie sú bezpečné. Mohla za to bujná korupcia, ale aj vládna politika udeľovať amnestie stavebníkom, ktorí porušovali predpisy, aby sa podporil stavebný boom. Zatýkanie vinníkov preto teraz ľudia považujú za nedostatočné a ich hnev voči vláde rastie aj pre pomoc, ktorú vnímajú ako oneskorenú a nedostatočnú. Budúcnosť prezidenta Erdogana je tak pred blížiacimi sa voľbami neistá.