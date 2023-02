Nemecká ministerka kritizuje EÚ kvôli ukrajinským utečenom: Členské štáty by mali urobiť viac

Krajiny Európskej únie by mali pracovať na lepšom spôsobe v prerozdeľovaní ukrajinských utečencov. V rozhovore pre noviny Bild am Sonntag zverejnenom v nedeľu to uviedla nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Podľa Faeserovej aj ďalšie členské krajiny EÚ môžu urobiť viac na zmiernenie tlaku vyvíjaného na štáty susediace s Ukrajinou, ktoré prijali veľké množstvo civilistov utekajúcich pred ruskou inváziou. Šéfka nemeckej diplomacie upozornila na potrebu lepšej koordinácie, ak pokračujúce ruské útoky podnietia ďalšiu vlnu utečencov, ktorí sa snažia uniknúť násiliu. "Poľsko doteraz prijalo viac ako 1,5 milióna ukrajinských utečencov, Španielsko 160.000," povedal Faeserová. "Takto to nemôže zostať," dodala.