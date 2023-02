Dámy, na toto si dajte v kaderníctve pozor: Môže vám zlyhať dôležitý orgán!

Niektoré prípravky na vyrovnávanie vlasov využívané v kaderníckych salónoch môžu viesť k zlyhaniu obličiek. Vyplýva to z novej štúdie jeruzalemských lekárov, v dôsledku ktorej Izrael ako prvá krajina na svete zakázal kúry obsahujúce kyselinu glyoxalovú.

Informoval o tom dnes spravodajský web The Times of Israel. Izrael podľa profesorky a vedúcej štúdie Lindy Šavitovej ako prvý zdokumentoval početné prípady negatívneho dopadu týchto prípravkov na obličky. Izraelské ministerstvo zdravotníctva následne v januári zakázalo všetky výrobky, ktoré obsahujú inkriminovanú zložku, kyselinu glyoxalovú. Svoje zistenia vedci medzitým publikovali v odbornom časopise American Journal of Kidney Diseases.

Šavitová dúfa, že zverejnenie výskumu prinúti lekárov po celom svete, aby sa začali pýtať pacientov s obličkovým zlyhaním, a to najmä mladých žien, ktoré tvoria väčšinu klientok spomínaných procedúr, či podstúpili kúru na vyrovnanie vlasov. Šavitová predpovedá, že budú zistené ďalšie prípady zdravotných problémov súvisiacich s prípravkami na rovnanie vlasov. "Za posledné tri roky sme zdokumentovali 26 prípadov akútneho poškodenia obličiek a odkedy bol výskum vykonaný, sa počet prípadov v Izraeli zvýšil na 38," povedala Šavitová. "Máme podozrenie, že v Izraeli je to len špička ľadovca, a domnievame sa, že veľa prípadov je aj inde," dodala.